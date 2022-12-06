Агент Дивеева заявил, что его клиент точно поедет на зимние сборы с ЦСКА

Агент Олег Еремин, который представляет интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева заявил, что его клиент восстановился от травмы и поедет на зимние сборы вместе с командой. 17 сентября 23-летний футболист получил перелом большеберцовой кости в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).

«Игорь точно поедет с ЦСКА на зимние сборы, сейчас с ним все хорошо. Поедет он туда уже полностью восстановившимся и готовым», — цитирует агента «РБ Спорт».

Команда проведет сборы в Абу-Даби (7-20 января) и Анталье (24 января-5 февраля, 8-20 февраля).

В текущем сезоне Дивеев сыграл за армейцев 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

ЦСКА, набрав после 17 туров 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Также армейский клуб по итогам группового этапа Кубка России вышел в 1/4 финала плей-офф пути РПЛ, где сыграет с «Краснодаром».