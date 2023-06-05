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Сегодня, 21:14

Шишкин заявил, что «Спартак» не наиграл на место выше третьего

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от финального тура РПЛ и отметил слабые места красно-белых.

«Зимой мы разговаривали о том, что «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. А в итоге красно-белые остались третьими, и еще пришлось побороться за это место с «ростовом» и ЦСКА. Да и с «Краснодаром» и «Ахматом», пожалуй, тоже. Обидно. Я всегда пристально смотрел за такими моментами, когда команда в нужный момент должна сыграть так, как надо, когда на кону стоит очень многое. Допустим, как в случае матча армейцев с ростовчанами: ЦСКА нужна была победа, и они просто «прошлись» по сопернику. Хотя по турнирной таблице команды рядом, и не известно, как встреча могла сложиться. А у «Спартака» с этим, к сожалению, большие проблемы. И команда не наиграла на место выше третьего. Были проблемы из-за травм, Мозес выпадал, в защите были сложности. Наверное, в этом и есть корень неудач. И над защитой предстоит очень большая работа, потому что «без печки», без обороны, сложно занимать какие-то высокие места. Впереди у «Спартака» креатив за счет исполнителей, за счет поставленной игры, но сзади, конечно, очень много работы, повторюсь. Надеюсь, Абаскаль сделает выводы. При этом отмечу, что в этом плане вся команда должна действовать как часы: ведь оборона в первую очередь начинается от нападающих», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона-2022/23, набрав 54 очка в 30 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-spartak-ne-naigral-na-mesto-vy-she-tret-ego/
Роман Шишкин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
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