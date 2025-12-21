Источник: «Крузейро» начал переговоры о покупке Бителло

«Крузейро» приступил к переговорам о приобретении полузащитника московского «Динамо» Бителло, сообщает Goal.com.

По данным источника, 25-летнего игрока в команде хочет видеть главный тренер «Крузейро» Тите. Параллельно бразильский клуб ведет переговоры о переходе защитника «Интернасьонала» Витао.

Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в 2023 году за 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2031 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.