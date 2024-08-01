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Сегодня, 18:05

Полузащитник «Бенфики» Кекчю может перейти в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Оркун Кекчю.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», «Зенит» хочет приобрести атакующего полузащитника «Бенфики» Оркуна Кекчю. Российский клуб обозначил интерес к турецкому футболисту.

При этом, в том случае, если трансфер Кекчю в «Зенит» состоится, российский клуб откажется от приобретения полузащитника «Торино» Ивана Илича. Российский клуб готов заплатить за Кекчю около 25 миллионов евро. Именно в эту сумму СМИ ранее оценивали возможный переход Илича.

В прошлом сезоне 23-летний турецкий хавбек забил 7 голов в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах и отдал 11 результативных передач.

На счету Кекчю также 2 гола в 32 матчах за сборную Турции.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 27 миллионов евро.

РПЛ
ФК Бенфика
ФК Зенит
Оркун Кекчю
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Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
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 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
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Бителло

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И К Ж
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