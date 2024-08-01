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Сегодня, 18:18

Садыгов заявил, что ему нравилось работать со всеми тренерами «Химок»

Алина Савинова
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов рассказал о работе с новым главным тренером команды Франком Артигой.

«Отличный тренер. Выиграли у «Оренбурга» при нем, дальше будет лучше. У нас отличный тренировочный процесс, все хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Садыгова.

Также футболист ответил на вопрос о том, с кем из тренеров «Химок» ему больше всего нравилось работать.

«Со всеми. Не буду кого-то выделять. Надо работать с теми тренерами, которые есть», — отметил он.

Артига возглавил «Химки» в конце июня. При нем подмосковная команда провела три матча: выиграла у «Оренбурга» в FONBET Кубке России, проиграла «Спартаку» (1:3) во 2-м туре РПЛ и сыграла вничью с «Динамо» Махачкала (1:1).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Илья Садыгов
Франк Артига
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3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
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 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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 Химки 2 0 1 1 2-4 1
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 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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