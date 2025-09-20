Полузащитник «Балтики» Титков объяснил, чем крут Талалаев

Полузащитник «Балтики» Николай Титков рассказал, в чем особенность работы главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Чем крут Талалаев? Не знаю даже, как сказать... Он очень тщательно подходит к тренировочному процессу. Через это мы добиваемся прогресса. Выполняем все его установки как на тренировках, так и во время игр», — цитируют «Известия» Титкова.

«Балтика» набрала 16 очков в 8 турах и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ.