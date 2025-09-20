Марио Фернандес заявил, что хотел бы стать спортивным директором

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес в интервью «СЭ» рассказал о своем будущем после завершения карьеры.

— Что можете сказать, оглянувшись назад?

— Я невероятно счастлив, что у меня так отлично все сложилось. Благодарен Богу за такую карьеру. А также семье, болельщикам и всем людям, которые меня окружали на протяжении всего пути.

— Чем вы собираетесь заняться теперь?

— Я хотел бы остаться работать в футболе. Рассмотрю возможность стать спортивным директором или помощником главного тренера, — сказал Фернандес «СЭ».

Последним клубом 35-летнего защитника стал «Зенит», который он покинул летом 2024 года. Также Фернандес выступал за ЦСКА, «Интернасьонал» и «Гремио».

Фернандес является 4-кратным чемпионом России. Также он дважды выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок России.

В 2016 году футболист получил российское гражданство, а спустя год дебютировал за сборную России. Всего он провел в национальной команде 33 матча и забил 5 голов.