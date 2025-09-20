«Пари НН» — «Ахмат»: трансляция матча РПЛ начнется в 14.25 мск

«Пари НН» и «Ахмат» встретятся в матче чемпионата России

«Пари Нижний Новгород» и «Ахмат» встретятся в матче девятого тура чемпионата России в субботу, 20 сентября. Игра пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

20 сентября 2025, 14:30. Мордовия Арена (Саранск)

В прямом эфире встречу нижегородцев и грозненцев покажет телеканал «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru на платной основе. Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

«Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ с 6 очками. «Ахмат» располагается на 10-й строчке с 9 очками.