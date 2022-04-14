Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение КДК РФС дисквалифицировать защитника железнодорожников Наира Тикнизяна на два матча.

«Не берусь судить. На поле и по телевизору совершенно разные картинки. Тикнизян удалялся во всех турнирах, где играл. Впереди сложный календарь? Ну и что? Играть надо со всеми. Надо думать, кого ты покупаешь. А не приобретать бездумно бог знает кого», — сказала Смородская «СЭ».

Напомним, что Тикнизян получил прямую красную карточку во встрече 24-го тура РПЛ с «Ростовом». Защитник шипами наступил на ногу полузащитника ростовской команды Даниила Глебова.