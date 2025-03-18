Погребняк считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого считает фаворитом чемпионской гонки РПЛ.

«Все три команды — «Краснодар», «Спартак» и «Зенит» будут бороться за чемпионство до самого конца. Они все где-то нестабильны, будут терять очки. Но для меня фаворитом этой гонки является «Зенит», — сказал Погребняк «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 46 очками после 21-го тура. Далее расположились «Спартак» (43) и «Зенит» (43).