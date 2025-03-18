Футбол
18 марта, 14:22

Погребняк считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ

Константин Белов
Корреспондент

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого считает фаворитом чемпионской гонки РПЛ.

«Все три команды — «Краснодар», «Спартак» и «Зенит» будут бороться за чемпионство до самого конца. Они все где-то нестабильны, будут терять очки. Но для меня фаворитом этой гонки является «Зенит», — сказал Погребняк «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 46 очками после 21-го тура. Далее расположились «Спартак» (43) и «Зенит» (43).

Павел Погребняк
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
  • Павел Кондрашов

    бомжы они и в африке бомжы

    18.03.2025

  • Руслан Магомедов

    Ты свою голову не лечи чмартага не лечится это хуже рака!!!!!!!!!!

    18.03.2025

  • Руслан Магомедов

    Ну нет в Зените команды, нет!!! Набор гастарбайтеров есть, а игроков нет. С венделами или без них. Это блудняк из бразильянцев.

    18.03.2025

  • FCSM

    Погребняк, мы понимаем, что Спартак тебя унизил но будь адекватен Погребняк. Спартак на голову сильнее зинита!

    18.03.2025

  • zg

    Праильно!И в Зените пусть так все считают!И во всём Питере!:grin:

    18.03.2025

    • Шалимов считает второй гол «Спартака» в ворота «Зенита» виной Соболева

    Медведев объяснил подачу «Зенитом» жалобы в ЭСК РФС на победный гол «Спартака»
