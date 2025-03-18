Футбол
18 марта, 13:28

Шалимов считает второй гол «Спартака» в ворота «Зенита» виной Соболева

Даниил Аршавский
Футболист «Зенита» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Global Look Press

Российский тренер Игорь Шалимов обвинил нападающего «Зенита» Александра Соболева в поражении сине-бело-голубых в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Второй гол «Спартака» — вина Соболева. Александр вышел, но «Зенит» никак не мог вылезти на половину поля соперника, Соболев просто ходит. В итоге он пошел на свою половину поля и привез себе гол — хотел проткнуть мяч, а в итоге перехват и голевая атака», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Красно-белые по дополнительным показателям опережают «Зенит», идущий на третьей строчке.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Игорь Шалимов
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
  • Так Надо

    Гениальная работа трансферной службы Зенита. / Осталось только динамовского конкурента - вратаря - по голам в чемпионате догнать))

    19.03.2025

  • SPT

    Странное мнение конечно... Соболев ни разу не защитник и даже не полузащитник....

    18.03.2025

  • Sergey Sparker

    Свой среди чужих, чужой среди своих. А в целом г...но на палочке.

    18.03.2025

  • Александр Солодовников

    ................................................... ну ты всё понял....)

    18.03.2025

  • Руслан Магомедов

    шекелевый это ты за чмартагу.!!!!!!!!!

    18.03.2025

  • Руслан Магомедов

    солодуй поцелуй чмоболя в з....губы.

    18.03.2025

  • Руслан Магомедов

    Покупка и выходы чмоболя на поле это дурь Зенита. чмоболь оно чмоболь. И не заиграет оно, потому что оно не хутболист.

    18.03.2025

  • Александр Орлов

    Дельфин знает что делает...

    18.03.2025

  • sargon

    Лучший трансфер Спартака)))

    18.03.2025

  • zg

    Коко тоже был неплох,но Соболек это прям бомба!)))

    18.03.2025

  • Dim711

    Лучший трансфер Спартака на выход XXI века!

    18.03.2025

  • oleg ves

    главная помощь от Соболева другим командам - это работа в раздевалке - ее никто не видит, а она действует разлагающе на любой коллектив. Скоро даже бразилы будут друг с другом ругаться. Сашка знает свою силу

    18.03.2025

  • Александр Солодовников

    Всюду желание понравиться народу и заработать лайк....((

    18.03.2025

  • Александр Солодовников

    А Вы вообще момент видели где мяч Соболев потерял и сколько там ещё зенитовцев было, и что они делали... Я тоже считаю. что Соболев человек тихого ума , но часовню разрушил не только он(он в меньшей степени) И нехрена повторять за старым дураком Орловым....

    18.03.2025

  • Gordon

    Трансфер Соболева в "Зенит" скоро превысит по эффективности трансферы Промеса, Алекса и Видича в "Спартак" :))

    18.03.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Руки прочь!Бить ногами!

    18.03.2025

  • Gordon

    Всюду заговор...

    18.03.2025

  • zg

    Наш лазутчик в стане врага действует на "ура"!)

    18.03.2025

  • Сергей Константинов

    А в чём он не прав?

    18.03.2025

  • Александр Солодовников

    Ещё один критик в угоду Спартаковской торсиды....

    18.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Руки прочь от Сашки!)

    18.03.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

