Шалимов считает второй гол «Спартака» в ворота «Зенита» виной Соболева

Российский тренер Игорь Шалимов обвинил нападающего «Зенита» Александра Соболева в поражении сине-бело-голубых в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Второй гол «Спартака» — вина Соболева. Александр вышел, но «Зенит» никак не мог вылезти на половину поля соперника, Соболев просто ходит. В итоге он пошел на свою половину поля и привез себе гол — хотел проткнуть мяч, а в итоге перехват и голевая атака», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Красно-белые по дополнительным показателям опережают «Зенит», идущий на третьей строчке.