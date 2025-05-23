Погребняк: «С большей долей вероятности чемпионом станет «Зенит»

Экс-футболист «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился прогнозом на последний тур РПЛ.

«Наверняка «Зенит» свой матч против «Ахмата» выиграет. Но судьба чемпионства второй год подряд решается в Краснодаре. Очень впечатляет победная серия Ролана Гусева, и я желаю ему не останавливаться на достигнутом. А если он продолжит, значит «Зенит» станет чемпионом. Тяжело предсказать развитие событий, но, мне кажется, что с большей долей вероятности, чемпионом станет «Зенит», — сказал Погребняк «СЭ».

На данный момент «Краснодар» с 64 очками лидирует в РПЛ. «Зенит» отстает на одно очко.