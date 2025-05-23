Источник: «Спартак» проявляет интерес к Комличенко

«Спартак» рассматривает возможность подписания контракта с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко, сообщает «РБ Спорт».

«Спартак» ищет игрока на позицию форварда, и Комличенко является привлекательным вариантом на российском рынке. В мае Николай забил победный гол в ворота красно-белых в финале Пути Регионов, благодаря чему «Ростов» вышел в Суперфинал Кубка России.

В текущем сезоне 29-летний Комличенко принял участие в 25 матчах чемпионата России, забив 8 голов и сделав 4 голевые передачи. В Кубке России на его счету 10 игр, один гол и один голевой пас.

После 29 туров «Ростов» занимает восьмое место в чемпионате с 38 очками. В последнем туре команда Джонатана Альбы встретится с махачкалинским «Динамо» 24 мая, а в суперфинале Кубка сыграет с ЦСКА 1 июня.