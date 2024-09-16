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Сегодня, 14:10

Погребняк считает, что Дзюба побьет рекорд Лоськова уже в этом сезоне

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Бывший игрок «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» оценил шансы нападающего «Акрона» Артема Дзюбы побить рекорд экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионате России.

«Думаю, что в этом сезоне рекорд будет побит. Шансы для этого хорошие, тем более Дзюба — командный игрок. Так что в этом сезоне можем увидеть новое имя на вершине. Будет ли тяжело сделать это в «Акроне»? Я тоже играл за не самые сильные команды в арендах, но ничего, отметку в 10 голов перебивал. Наоборот, Дзюба будет чувствовать себя как дома. Не думаю, что в более сильной команде было бы как-то легче», — сказал Погребняк «СЭ».

Лоськов — рекордсмен чемпионата России по футболу по системе «гол + пас». На его счету 265 очков (120+145). Чтобы догнать экс-полузащитника «Локомотива», Дзюбе нужно совершить еще 9 полезных действий. Пока у форварда «Акрона» после встречи с «Химками» 256 очков (160+96).

Александр Абустин

Артем Дзюба
Павел Погребняк
ФК Акрон
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«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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 - : -
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Алексей Батраков

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Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 7
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Алексей Батраков

Локомотив

 5
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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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