Колосков о назначении Гвардиса в ЭСК РФС: «Можно рассчитывать на улучшение качества нашего судейства»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» вхождение Александра Гвардиса в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС вместо Витора Перейры.

«Я всегда был сторонником того, чтобы в судейскую коллегию входили российские специалисты, которые работали арбитрами ФИФА. Все эти итальянцы, португальцы нашему судейскому корпусу ничего не дали и не дадут. Они не знают наших правил, порядков, культуры, менталитета и прочего. В России была собственная хорошая судейская школа, основателем которой считается Павел Казаков. С приходом иностранцев все разрушилось, стали больше внимания уделять к материальному обеспечению. Назначение опытного человека с хорошей судейской школой — это позитивный шаг. Можно рассчитывать на улучшение качества нашего судейства», — сказал Колосков «СЭ».

Александр Гвардис обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата России с 2000 по 2010 год. В 2003 году получил категорию ФИФА. В настоящие время работает инспектором на матчах РПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций.