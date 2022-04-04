В «Химках» рассказали о состоянии Набиуллина и Филина

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии защитника Эльмира Набиуллина и полузащитника Александра Филина.

«Они оба постепенно восстанавливаются, о сроках восстановления говорить преждевременно. Сейчас Эльмир и Александр тренируются по индивидуальной программе», — сказал Терюшков «СЭ».

Следующий матч в рамках Тинькофф РПЛ «Химки» проведут против ЦСКА 9 апреля на «Арене Химки». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.