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Александр Гвардис вошел в состав ЭСК РФС

Иван Шитик
Корреспондент
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Инспектор Тинькофф РПЛ, арбитр ФИФА, инспектор УЕФА Александр Гвардис вошел в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС вместо Витора Перейры, сообщает сайт РФС.

Александр Гвардис обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата России с 2000 по 2010 год. В 2003 году получил категорию ФИФА. В настоящие время работает инспектором на матчах РПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций.

Также ответственным секретарем комиссии вместо Павла Каманцева, который ранее возглавил департамент судейства, назначен Олег Соколов.

Состав Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС:

Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса)

Сергей Зуев (заместитель председателя)

Александр Гвардис

Николай Иванов

Сергей Фурса

Николай Левников

Олег Соколов (ответственный секретарь комиссии, без права голоса)

Источник: https://rfs.ru/news/215629
РПЛ
Александр Гвардис
Витор Перейра
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 1 : 0
26.02 14:00
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26.02 16:30
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 0 : 2
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Динамо

 10
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Локомотив

 6
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Краснодар

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Зенит

 6
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 20 1 3
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