Александр Гвардис вошел в состав ЭСК РФС

Инспектор Тинькофф РПЛ, арбитр ФИФА, инспектор УЕФА Александр Гвардис вошел в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС вместо Витора Перейры, сообщает сайт РФС.

Александр Гвардис обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата России с 2000 по 2010 год. В 2003 году получил категорию ФИФА. В настоящие время работает инспектором на матчах РПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций.

Также ответственным секретарем комиссии вместо Павла Каманцева, который ранее возглавил департамент судейства, назначен Олег Соколов.

Состав Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС:

Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса)

Сергей Зуев (заместитель председателя)

Александр Гвардис

Николай Иванов

Сергей Фурса

Николай Левников

Олег Соколов (ответственный секретарь комиссии, без права голоса)