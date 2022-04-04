Кавазашвили: «На месте Ларссона давно должен быть другой игрок»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный уход нападающего «Спартака» Джордана Ларссона в шведский АИК.

«Если бы назвали какую-нибудь выдающуюся фамилию футболиста, например Стрельцова, Иванова или Месси с Роналду, я бы сказал: «Ой какой ужас! Что же с нами будет? Мы же без них умрем». Но кто такой Ларссон? Ну, на его месте давным-давно должен был играть любой российский спортсмен, но, к сожалению, наняли Ларссона, потому что за него деньги заплатили, поэтому к черту его, мои дорогие, — сказал он «СЭ». — От того, что Айртон ушел, мы вот устроили суматоху. Мне тяжело, что он ушел, потому что он истинный футболист, всегда играет от души, самоотверженно, во всяком случае в «Спартаке». Из-за его ухода мне было очень тяжело. Ну, а Ларссон... Не думаю, что от этого «Спартак» умрет или развалиться. Клуб всегда будет иметь возможность заполнить любое место, но для этого должен быть настоящий спартаковский тренер, а не иностранный, который вообще не знает историю красно-белых».

Также Кавазашвили посетовал, что красно-белые не могут найти форварда.

«Спартак» всегда был самобытной командой и на каждое место они находили достойных футболистов, а в последнее время не могут найти центрального нападающего. Один был — Артем Дзюба и того отпустили в свое время. А он приносил уже другим командам кубки и чемпионство, к сожалению. Ничего страшного от того, что Ларссон ушел. Найдем другого футболиста, нашего россиянина. И чем быстрее останутся наши футболисты, тем быстрее на перспективу будет работать наше руководство для того, чтобы команда через 5-6 лет заиграла и блистала на футбольном поле», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионаты России и Украины и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.