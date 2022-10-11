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11 октября, 18:50

«Оренбург» может провести первые зимние сборы в ОАЭ

Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб планирует провести первые зимние тренировочные сборы в ОАЭ.

«Зимой планируем ехать на сборы в Турцию, как обычно. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация.

Первый сбор Марцел (Личка) хочет провести в Эмиратах. Там будут хорошие соперники, в том числе российские команды, и погода всегда отличная. Но мы в клубе пока не собирались, не обсуждали это", — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Оренбург» с 18 очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. 15 октября команда Марцела Лички сыграет в 13-м туре с «Динамо». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/orenburg-mozhet-provesti-pervy-e-zimnie-sbory-v-oae/
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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