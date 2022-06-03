Почетный президент РФС Колосков отреагировал на отказ «Фенербахче» от подписания Дзюбы

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на прекращение переговоров турецкого клуба «Фенербахче» с российским нападающим Артемом Дзюбой.

«Не знаю, почему «Фенербахче» отказывается от подписания Артема. Видимо, что-то не устраивает их в переговорах. Условия, которые выдвигает Дзюба, могут им не подходить. Футболист он сильный, пригодился бы большинству клубов премьер-Лиги. Другое дело, как он оценивает свое состояние, сможет ли прибавить в своих игровых качествах, сможет ли вписаться в тактическую схему команды, сможет ли наладить отношения внутри клуба», — сказал Колосков «СЭ».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года. За семь лет в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.