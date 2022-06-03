Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

«Есть продвижения, общаемся. Не Европа. Сейчас нет. Есть интерес из других стран, но и в России тоже общаемся. РПЛ? Не буду об этом говорить, мы просто общаемся. Не знаю, когда все закончится. Как будет — так будет. Тяжело об этом говорить. Ситуация... Не все так просто», — сказал Черевченко «СЭ».

В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба.