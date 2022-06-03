Черевченко отреагировал на решение «Химок» выкупить Мирзова: «И хорошо. Рад за Резиуана!»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выкуп трансфера Резиуана Мирзова «Химками» у красно-белых.

«О таких вещах лучше у самого Резиуана спросить. Если «Химки» подписали — значит подписали. И хорошо. Рад за Резуиана», — сказал Черевченко «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что «Химки» подписали контракт с Резиуаном Мирзовым до 2023 года.