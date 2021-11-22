Семин о назначении Хачатурянца: «Правильное решение. Работы в лиге непочатый край!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о назначении Ашота Хачатурянца на должность президента Тинькофф РПЛ.

«Изменения премьер-лиге нужны, это правильное решение всех руководителей клубов. Ашот Рафаилович хорошо знает футбол, но работы ему предстоит очень много. Не слишком ли большой срок? Думаю, 5 лет — нормальный срок, чтобы увидеть, какие-то изменения и результаты решений. Ему доверяют все клубы, наверное, поэтому не испугались выбрать его на полноценный срок. Есть же положение об этом сроке в РПЛ, так что не вижу причин что-то менять в этом направлении. Могу только пожелать ему удачи. Работы непочатый край!» — сказал Семин «СЭ».

Новый президент лиги был выбран на общем собрании клубов Тинькофф РПЛ.