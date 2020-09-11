«Почему такие вопросы должны возникать?» Реакция Евсеева на ситуацию перед игрой с «Тамбовом»
20:02
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram опубликовал пост из отеля, вспомнив о проблеме с трансфером от аэропорта в Саранске перед матчем 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
«Вопрос решили. Но почему вообще такие вопросы должны возникать?», — написал Евсеев.
Ранее главный тренер уфимцев сообщил, что команда сидит в аэропорту Саранска и не может отправиться в отель, потому что «у водителя автобуса нет справки об отрицательном тесте на коронавирус».
Матч «Тамбов» — «Уфа» состоится в субботу, 12 сентября. Начало — в 13.45 (мск).
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