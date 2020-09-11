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«Почему такие вопросы должны возникать?» Реакция Евсеева на ситуацию перед игрой с «Тамбовом»

20:02
Вадим Евсеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Евсеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram опубликовал пост из отеля, вспомнив о проблеме с трансфером от аэропорта в Саранске перед матчем 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

«Вопрос решили. Но почему вообще такие вопросы должны возникать?», — написал Евсеев.

Ранее главный тренер уфимцев сообщил, что команда сидит в аэропорту Саранска и не может отправиться в отель, потому что «у водителя автобуса нет справки об отрицательном тесте на коронавирус».

Матч «Тамбов» — «Уфа» состоится в субботу, 12 сентября. Начало — в 13.45 (мск).

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