«Почему такие вопросы должны возникать?» Реакция Евсеева на ситуацию перед игрой с «Тамбовом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram опубликовал пост из отеля, вспомнив о проблеме с трансфером от аэропорта в Саранске перед матчем 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

«Вопрос решили. Но почему вообще такие вопросы должны возникать?», — написал Евсеев.

Ранее главный тренер уфимцев сообщил, что команда сидит в аэропорту Саранска и не может отправиться в отель, потому что «у водителя автобуса нет справки об отрицательном тесте на коронавирус».

Матч «Тамбов» — «Уфа» состоится в субботу, 12 сентября. Начало — в 13.45 (мск).