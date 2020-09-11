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РПЛ выступила с заявлением о ситуации с матчем «Тамбов» — «Уфа»

19:12
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Российская премьер-лига на официальном сайте выпустила заявление по поводу ситуации вокруг матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ «Тамбов» — «Уфа».

Игроки &laquo;Уфы&raquo;.«Тамбов» урегулировал проблему с трансфером «Уфы»

Ранее главный тренер башкирского клуба Вадим Евсеев пожаловался, что команда не могла уехать из аэропорта из-за отсутствия справки на коронавирус у водителя автобуса. По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, справка была просрочена на один день, и проблема была урегулирована.

«Встреча ФК «Уфа» в аэропорту задержалась из-за отсутствия актуального результата анализа на коронавирус у водителя, который должен был встречать гостей. Сейчас вопрос урегулирован, «Уфа» едет в гостиницу. Конечно, возникшая ситуация неприятна, но соблюдение регламента и безопасность команд для РПЛ на первом месте», — говорится в заявлении РПЛ.

Матч «Тамбов» — «Уфа» состоится в субботу, 12 сентября. Начало — в 13.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25516.html

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