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«Тамбов» урегулировал проблему с трансфером «Уфы»

18:30
Игроки «Уфы». Фото ФК «Уфа»
Игроки «Уфы». Фото ФК «Уфа»
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил «СЭ», что клуб решил проблему с транспортировкой «Уфы».

Игроки &laquo;Уфы&raquo; в&nbsp;аэропорту.«Фантастика! Прилетели в Саранск — сидим в аэропорту». Евсеев — о приеме «Уфы» от «Тамбова»

Ранее главный тренер башкирского клуба Вадим Евсеев пожаловался, что команда не могла уехать из аэропорта из-за отсутствия справки на ковид у водителя автобуса.

— Все уже урегулировали, все нормально, — заявил он «СЭ». — У водителя была справка просрочена на один день. Дали нормального водителя. (Севастиан Терлецкий)

Матч «Тамбов» — «Уфа» состоится в субботу, 12 сентября. Начало — в 13.45 (мск).

«Фантастика! Прилетели в Саранск — сидим в аэропорту». Евсеев — о приеме «Уфы» от «Тамбова»

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