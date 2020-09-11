«Тамбов» урегулировал проблему с трансфером «Уфы»
18:30
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил «СЭ», что клуб решил проблему с транспортировкой «Уфы».
Ранее главный тренер башкирского клуба Вадим Евсеев пожаловался, что команда не могла уехать из аэропорта из-за отсутствия справки на ковид у водителя автобуса.
— Все уже урегулировали, все нормально, — заявил он «СЭ». — У водителя была справка просрочена на один день. Дали нормального водителя. (Севастиан Терлецкий)
Матч «Тамбов» — «Уфа» состоится в субботу, 12 сентября. Начало — в 13.45 (мск).
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