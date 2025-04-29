Пивоваров рассказал об условиях договора «Динамо» с пивоваренной компанией

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о договоре клуба о сотрудничестве с пивоваренной компанией «Балтика».

Пресс-служба бело-голубых сообщила о подписании договора во вторник, 29 апреля.

— Изменятся ли условия, если вернут пиво на стадионы?

— Не раскрываем цифр. Мы такую опцию закладываем. Мы уже как пять лет находимся в режиме разговоров о возвращении пива на стадион. Если ситуация изменится, то маркетинговая история тоже изменится, — сказал Пивоваров.

После 26 туров «Динамо» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

29 апреля бело-голубые на выезде сыграют со «Спартаком» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России. Начало — в 20.30 по московскому времени.