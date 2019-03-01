"Победа!" Эмоциональный твит "Анжи" после матча с "Оренбургом"

"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Оренбург" в матче 18-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил полузащитник Владислав Кулик. Официальный Твиттер махачкалинского клуба эмоционально отреагировал на эту победу:

"Анжи" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Клуб испытывает финансовые проблемы на протяжении всего сезона.

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