"Победа!" Эмоциональный твит "Анжи" после матча с "Оренбургом"

"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Оренбург" в матче 18-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил полузащитник Владислав Кулик. Официальный Твиттер махачкалинского клуба эмоционально отреагировал на эту победу:
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"Анжи" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Клуб испытывает финансовые проблемы на протяжении всего сезона.
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