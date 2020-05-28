Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен считает, что командам необходимо около месяца, чтобы подготовиться к возобновлению сезона.

— Чтобы здоровые футболисты хорошо подготовились к возобновлению сезона после такой паузы, нужно минимум 3-4 недели, — цитируют «Известия» Хуншена. — Все-таки впереди еще восемь туров, и это немало. А игрокам, у которых есть какие-то старые травмы, необходимо еще больше времени. По сути, командам предстоит заново готовиться к сезону.

По данным Роспотребнадзора, на день 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.