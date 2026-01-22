Пивоваров заявил, что Паршивлюку предлагали остаться в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев и генеральный директор клуба Павел Пивоваров прокомментировали уход Сергей Паршивлюка и Луиса Мартинеса.

— Почему в штабе не остался Паршивлюк?

Гусев: — Он большой профессионал, прекрасный человек. В голове формировал штаб. Принял решение в первую очередь для себя. На сегодняшний день свой тренерский штаб вижу таким, — сказал Гусев на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

Павел Пивоваров: — Предлагали Паршивлюку остаться в другом качестве: тренерскую работу в других блоках. Он амбициозный специалист, расстались по обоюдному согласию.

— Почему не остался Луис Мартинес? Как выбирали нового тренера по физической подготовке?

— Не хотел бы комментировать. Это все в прошлом. Руководство клуба помогало в выборе нового тренера по физической подготовке. Было важно не ошибиться. Также проговаривал, был давно наслышан о Киильяборде, потому что он знаком с Османом Феррейрой. Хуан Гомес же работал с Симеоне.

Об уходе Паршивлюка стало известно 16 января.

Паршивлюк перешел в «Динамо» в качестве игрока в июне 2019 года. На его счету 110 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 8 результативными передачами. В составе московского клуба он дважды становился бронзовым призером РПЛ.

По окончании сезона-2023/24 Паршивлюк вошел в тренерский штаб Марцела Лички, а также помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.