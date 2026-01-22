Пивоваров заявил, что Паршивлюку предлагали остаться в «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев и генеральный директор клуба Павел Пивоваров прокомментировали уход Сергей Паршивлюка и Луиса Мартинеса.
— Почему в штабе не остался Паршивлюк?
Гусев: — Он большой профессионал, прекрасный человек. В голове формировал штаб. Принял решение в первую очередь для себя. На сегодняшний день свой тренерский штаб вижу таким, — сказал Гусев на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.
Павел Пивоваров: — Предлагали Паршивлюку остаться в другом качестве: тренерскую работу в других блоках. Он амбициозный специалист, расстались по обоюдному согласию.
— Почему не остался Луис Мартинес? Как выбирали нового тренера по физической подготовке?
— Не хотел бы комментировать. Это все в прошлом. Руководство клуба помогало в выборе нового тренера по физической подготовке. Было важно не ошибиться. Также проговаривал, был давно наслышан о Киильяборде, потому что он знаком с Османом Феррейрой. Хуан Гомес же работал с Симеоне.
Об уходе Паршивлюка стало известно 16 января.
Паршивлюк перешел в «Динамо» в качестве игрока в июне 2019 года. На его счету 110 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 8 результативными передачами. В составе московского клуба он дважды становился бронзовым призером РПЛ.
По окончании сезона-2023/24 Паршивлюк вошел в тренерский штаб Марцела Лички, а также помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.
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|Зенит
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|Спартак
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3
|Краснодар
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|Динамо Мх
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5
|ЦСКА
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|Оренбург
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7
|Балтика
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8
|Рубин
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|3-4
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9
|Ростов
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|5-4
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10
|Кр. Советов
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|0
|1-1
|2
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11
|Ахмат
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|2-3
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12
|Локомотив
|2
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|1
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|2-3
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13
|Динамо
|2
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14
|Факел
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|3-5
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15
|Родина
|2
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|2-7
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16
|Акрон
|2
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|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
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|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
|2
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
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|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
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