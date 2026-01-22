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22 января, 14:03

Пивоваров заявил, что Паршивлюку предлагали остаться в «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Павел Пивоваров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев и генеральный директор клуба Павел Пивоваров прокомментировали уход Сергей Паршивлюка и Луиса Мартинеса.

— Почему в штабе не остался Паршивлюк?

Гусев: — Он большой профессионал, прекрасный человек. В голове формировал штаб. Принял решение в первую очередь для себя. На сегодняшний день свой тренерский штаб вижу таким, — сказал Гусев на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

Павел Пивоваров: — Предлагали Паршивлюку остаться в другом качестве: тренерскую работу в других блоках. Он амбициозный специалист, расстались по обоюдному согласию.

— Почему не остался Луис Мартинес? Как выбирали нового тренера по физической подготовке?

— Не хотел бы комментировать. Это все в прошлом. Руководство клуба помогало в выборе нового тренера по физической подготовке. Было важно не ошибиться. Также проговаривал, был давно наслышан о Киильяборде, потому что он знаком с Османом Феррейрой. Хуан Гомес же работал с Симеоне.

Об уходе Паршивлюка стало известно 16 января.

Паршивлюк перешел в «Динамо» в качестве игрока в июне 2019 года. На его счету 110 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 8 результативными передачами. В составе московского клуба он дважды становился бронзовым призером РПЛ.

По окончании сезона-2023/24 Паршивлюк вошел в тренерский штаб Марцела Лички, а также помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.

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Ролан Гусев
Сергей Паршивлюк
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ФК Динамо (Москва)
Павел Пивоваров
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
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Мирлинд Даку

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П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

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Андрей Лангович

Ростов

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Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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