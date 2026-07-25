Ди Мария: «Месси способен выступать за сборную Аргентины еще много лет»

Экс-нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассчитывает, что Лионель Месси будет еще много лет играть за национальную команду.

«Ребята из сборной заслуживают гораздо большего, чем просто аплодисменты, за все, чего они добились за это время. Я переживал во время каждого матча ЧМ-2026. Эта команда всегда находила в себе что-то особенное, что позволяло побеждать. Финалы есть финалы: иногда ты их выигрываешь, иногда — нет. На этот раз не получилось, но я считаю, что сборная вновь высоко подняла флаг Аргентины.

Месси должен играть за сборную столько, сколько сам этого хочет. Думаю, он способен выступать еще много лет. В свои 39 лет он показал, что остается одним из величайших футболистов в истории. Для него больше не существует никаких границ. Скалони — символ нынешней сборной Аргентины. Очень надеюсь, что Скалони останется», — приводит Sport.es слова Ди Марии.

После ЧМ-2026, в котором Аргентина проиграла Испании (0:1 д.в.), появилась информация, что Месси больше не будет играть за национальную команду. На турнире он забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи в 8 матчах.