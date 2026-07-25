Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

25 июля, 02:38

Ди Мария: «Месси способен выступать за сборную Аргентины еще много лет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Анхель Ди Мария.
Фото Global Look Press

Экс-нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассчитывает, что Лионель Месси будет еще много лет играть за национальную команду.

«Ребята из сборной заслуживают гораздо большего, чем просто аплодисменты, за все, чего они добились за это время. Я переживал во время каждого матча ЧМ-2026. Эта команда всегда находила в себе что-то особенное, что позволяло побеждать. Финалы есть финалы: иногда ты их выигрываешь, иногда — нет. На этот раз не получилось, но я считаю, что сборная вновь высоко подняла флаг Аргентины.

Месси должен играть за сборную столько, сколько сам этого хочет. Думаю, он способен выступать еще много лет. В свои 39 лет он показал, что остается одним из величайших футболистов в истории. Для него больше не существует никаких границ. Скалони — символ нынешней сборной Аргентины. Очень надеюсь, что Скалони останется», — приводит Sport.es слова Ди Марии.

После ЧМ-2026, в котором Аргентина проиграла Испании (0:1 д.в.), появилась информация, что Месси больше не будет играть за национальную команду. На турнире он забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи в 8 матчах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Анхель Ди Мария
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Читайте также
Чемпиона России по марафону Алексея Реункова сбила машина
Эксперт дала советы по уходу за лицом при стянутости и шелушении
ЦСКА нашел нападающего, а «Зенит» возвращает Луиса Энрике бразильцам. Главные трансферные слухи РПЛ за 28 июля 2026
Подразделение «Горыныч» ликвидировало девять боевиков ВСУ в Константиновке
Алина Загитова ответила на критику хореографа Ивана Ригини
Силы ПВО ликвидировали два беспилотника в Чувашии
Популярное видео
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Корреа перешел из «Тигрес» в «Ривер Плейт»

«Арсенал» может включиться в борьбу за Хулиана Альвареса
Новости
RSS RSS
Все новости