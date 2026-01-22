Гусев: «Макаров тренируется. Продолжает подготовку»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев и генеральный директор клуба Павел Пивоваров ответили на вопрос по поводу полузащитника Дениса Макарова.

— Что с Макаровым?

— Макаров тренируется. Продолжает подготовку, — сказал Гусев на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

Пивоваров: «Его высказывание? Это была инициатива Макарова так поступить. Его контракт заканчивается в ближайшее время. Ожидаем каких-то действий с его стороны. Надеемся, они будут согласованы с клубом и пойдут ему на пользу».

Макаров ранее заявил «СЭ», что покинет московскую команду, если в клубе продолжит работу Ролан Гусев.

27-летний Макаров играет за «Динамо» с августа 2021 года. В сезоне-2025/26 в 12 матчах он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.