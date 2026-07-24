Арбитр Суперкубка России Буланов: «Просят бить в левые ворота? Не проблема»

РФС показал реакцию главного арбитра матча между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2) Евгения Буланова на решение о проведении серии пенальти без жеребьевки ворот.

Изначально Буланов несколько раз попросил монетку для проведения жеребьевки. Затем резервный арбитр Андрей Прокопов сообщил ему о просьбе бить пенальти в ворота, за которыми находятся болельщики «Зенита». Буланов сразу согласился с этим решением, а капитан «Спартака» Роман Зобнин попытался поспорить с арбитром.

Буланов: — Давай монетку. Монетку, Андрюх! Ничего не предвещало беды, *****. Дай попить, Андрюх.

Прокопов: — По безопасности просят бить в левые ворота, потому что бутылками кидались.

Буланов: — Все, не проблема, потому что там бутылки.

Буланов: — Смотрите, организаторы просят для безопасности, поскольку полетели бутылки, пробивать без жребия, сразу в эти ворота.

Зобнин: — Нет! Нет! Нет-нет-нет!

Буланов: — Это не обсуждается!

Зобнин: — Что значит не обсуждается?

Буланов: — Это не обсуждается! По безопасности. Это мое решение и организаторов! — сказал Буланов, слова которого опубликовали в выпуске «Хороший гол: Футбол».

После игры «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча с «Зенитом» за Суперкубок России. КДК РФС отклонил протест красно-белых и оставил в силе результат встречи.