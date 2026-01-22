Гусев — о задачах «Динамо»: «Максимально обязаны подниматься выше»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал о своем штабе и задачах команды на остаток сезона.

— Какие задачи на оставшуюся часть сезона?

— Какое итоговое место займем, сказать не можем. Для нас каждая игра — это финал. Максимально обязаны подниматься выше. Те футболисты, которые находятся в московском «Динамо», достойны большего. Мы все вместе хотим подняться максимально выше. На каждый матч будем выходить как на последний.

— Какие обязанности у Шаронова и Жиркова?

— Мы выработали единую концепцию. У каждого есть определенный функционал: Роман, как никто другой, разбирается в своей профильной позиции, в тактике. Но это не значит, что он будет заниматься только обороной. Также помогает нам в атаке и в среднем блоке.

Юрий Валентинович тоже может внести коррективы по каким-то аспектам игры. У всех единое понимание по требованиям, видению игры, — сказал Гусев на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

«Динамо» в декабре объявило о назначении 48-летнего специалиста главным тренером до конца сезона-2025/26. До этого Гусев был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на десятом месте в РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 турах.