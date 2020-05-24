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«Письменный стол футбольного тренера». Евсеев показал, как готовится к предстоящим матчам

17:48
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. 44-летний российский специалист показал подписчикам свой письменный стол.

На фото видно, что тренер «Уфы» изучает игроков «Тамбова» с помощью одного известного сервиса анализа статистики футболистов.

«Письменный стол футбольного тренера. Ничего лишнего. Ничего личного. Утро и день, чтобы тренироваться. Вечер, чтобы думать. Первая неделя сбора подходит к концу. Полет нормальный», — написал в Instagram Евсеев.

«Уфа» занимает 9-е место с 27 очками в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.

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