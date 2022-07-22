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Сегодня, 10:57

Пиняев может быть прооперирован в России

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может быть прооперирован в российской клинике, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, специалисты рассматривают проведение операции в России, однако о сроках проведения пока неизвестно.

20 июля 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета. Позже стало известно, что форварду диагностирован пневмоторакс.

В первом туре РПЛ Пиняев принял участие в игре против «Оренбурга» (4:2). Футболист появился в стартовом составе, провел на поле 77 минут и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pinyaev-veroyatnee-vsego-budet-prooperirovan-v-rossii/
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
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