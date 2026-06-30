Пименов заявил о готовности стать спортивным директором «Факела»: «Приятно, что я попал в список кандидатов»

Бывший заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о своем попадании в шорт-лист кандидатов на пост спортивного директора «Факела».

«Миллион раз бывал в списках разных команд. Пока дело до конкретики не доходит. Приятно, что я попал в список кандидатов. Связывались ли со мной из воронежского клуба? Да или нет — не могу сказать. Мне очень приятно, что мной заинтересовались и я попал в СМИ, честно. И конкуренты очень достойные, я сам только сегодня прочитал. Готов ли работать? Конечно, это интересный вызов, сумасшедшие болельщики, команда РПЛ! Здесь и комментировать нечего. Если это окажется правдой, будет интересная история», — сказал Пименов «СЭ».

Экс-форвард «Локомотива» и сборной России занимал должность генерального директора «Крыльев Советов» с февраля по июнь 2025 года. До этого 44-летний функционер занимал аналогичную должность в «Орле» в период с сентября 2024 по февраль 2025 года.

(Давид Петросян)