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ЦСКА объявил об уходе Руиса, Риванди и Ушакова

Игнат Заздравин
Корреспондент

ЦСКА объявил об уходе троих футболистов.

Клуб не стал продлевать арендное соглашение с полузащитником Даниэлем Руисом. Амирхоссейн Риванди и Егор Ушаков покинули команду в связи с истечением контрактов.

«Желаем парням удачи в карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

24-летний Руис на правах аренды выступал за ЦСКА с августа 2025 года. Он провел 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

22-летний Риванди перешел в ЦСКА в 2024 году и провел два матча за основную команду армейцев.

23-летний Ушаков является воспитанником ЦСКА. Он не выходил на поле с 2023 года. Всего на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача в 13 матчах в московском клубе.

Константин Тюкавин, Эдуард Сперцян, Даниил Уткин, Артем Дзюба.«Зенит» купит Тюкавина? Сперцян едет в Саудовскую Аравию. Где окажется Дзюба? Таблица переходов РПЛ

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Макаров стал игроком «Крыльев Советов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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