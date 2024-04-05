Пименов: «Ахмату» придется тяжело, если Галактионов не будет миксовать состав «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча «Ахмата» с железнодорожниками в 23-м туре РПЛ.

«Ахмат» очень боевитая команда. Но мне очень нравится, как «Локомотив» играет последние игры, несмотря на потери очков и вылет из Кубка, он создает много моментов. Просто нет реализации на данный момент, но играет очень быстро, все вперед, не катает мяч поперек и назад. «Ахмату» придется тяжело, если Галактионов не будет миксовать состав. Если сыграет с определенным набором футболистов, то «Локомотив» способен добыть три очка», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

Игра между командами пройдет 7 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени. «Локомотив» после 21 матча занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками. «Ахмат» с 20 баллами расположился на 12-й строчке.