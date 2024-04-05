Силкин: «Даже «позорный» «Спартак» — самый сильный соперник для «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением с «СЭ» о предстоящем матче бело-голубых против «Спартака» в 23-м туре РПЛ.

«Даже «позорный» «Спартак» — самый сильный соперник для «Динамо», всегда им был. На поле будет битва. Футбол не будет закрытым, ни в коем случае, а результат, черт его знает. Проблемы и у тех, и у других, но игра как минимум будет интересной», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 38 очками. «Спартак» с 32 баллами располагается на шестом месте.

Встреча команд пройдет 7 апреля на «ВТБ Арене».

(Константин Передерий)