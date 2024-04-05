Шалимов считает, что преждевременно хвалить вингера «Зенита» Педро

Тренер Игорь Шалимов поделился мнением о вингере «Зенита» Педро, который забил два гола в ворота «Спартака» (2:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«По поводу Педро — сыграл он отлично, но давайте пока не будем хвалить. Парню 18 лет, все еще впереди. Есть задатки, есть качество, но все покажет стабильность. Талант есть, но хватает и в Бразилии талантов, которые себя не реализовали», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

18-летний Педро провел за «Зенит» 5 игр и забил 2 гола.