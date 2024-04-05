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Шалимов считает, что преждевременно хвалить вингера «Зенита» Педро

Руслан Минаев
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Тренер Игорь Шалимов поделился мнением о вингере «Зенита» Педро, который забил два гола в ворота «Спартака» (2:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«По поводу Педро — сыграл он отлично, но давайте пока не будем хвалить. Парню 18 лет, все еще впереди. Есть задатки, есть качество, но все покажет стабильность. Талант есть, но хватает и в Бразилии талантов, которые себя не реализовали», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

18-летний Педро провел за «Зенит» 5 игр и забил 2 гола.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
Педро (Зенит)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
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7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
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7.04 19:30
Динамо – Спартак
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

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Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

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