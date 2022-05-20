Люся Чеботина: «Верю, что серебро и Кубок лишь первые шаги для «Динамо» и скоро команда станет чемпионом»

Певица Люся Чеботина заявила, что хочет, чтобы «Динамо» выиграло матч 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» и завоевало Кубок России.

«Я хочу, чтобы динамовцы выиграли оба матча! Не так давно хожу на игры «Динамо», но знаю, что клуб давно ничего не выигрывал и сейчас близок к тому, чтобы начать череду побед. Вижу, как все организовано в клубе, на стадионе. Сколько на трибунах людей, столько и эмоций! Уверена, что такой подход обязательно принесет успех. Я лично верю, что серебро и Кубок лишь первые шаги, и трофеев еще будет много. И скоро «Динамо» станет чемпионом, и мы будем вместе отмечать на трибунах их победу», — приводит слова Чеботиной сайт «Динамо».

Также певица сообщила, что в случае победы «Динамо» в двух матчах споет с командой песню «Солнце Монако».

«Если «Динамо» выиграет оба матча, то я готова спеть вместе с командой «Солнце Монако». Если что, танец уже готов, и он несложный», — сказала Чеботина.

Исполнительница хита «Солнце Монако» выступит на последнем матче «Динамо» в сезоне РПЛ-2021/22 c «Сочи». Игра пройдет в субботу, 21 мая. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» встретится со «Спартаком». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.