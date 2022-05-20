Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:26

Люся Чеботина: «Верю, что серебро и Кубок лишь первые шаги для «Динамо» и скоро команда станет чемпионом»

Певица Люся Чеботина надеется, что «Динамо» скоро сможет стать чемпионом России
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Певица Люся Чеботина заявила, что хочет, чтобы «Динамо» выиграло матч 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» и завоевало Кубок России.

«Я хочу, чтобы динамовцы выиграли оба матча! Не так давно хожу на игры «Динамо», но знаю, что клуб давно ничего не выигрывал и сейчас близок к тому, чтобы начать череду побед. Вижу, как все организовано в клубе, на стадионе. Сколько на трибунах людей, столько и эмоций! Уверена, что такой подход обязательно принесет успех. Я лично верю, что серебро и Кубок лишь первые шаги, и трофеев еще будет много. И скоро «Динамо» станет чемпионом, и мы будем вместе отмечать на трибунах их победу», — приводит слова Чеботиной сайт «Динамо».

Также певица сообщила, что в случае победы «Динамо» в двух матчах споет с командой песню «Солнце Монако».

«Если «Динамо» выиграет оба матча, то я готова спеть вместе с командой «Солнце Монако». Если что, танец уже готов, и он несложный», — сказала Чеботина.

Исполнительница хита «Солнце Монако» выступит на последнем матче «Динамо» в сезоне РПЛ-2021/22 c «Сочи». Игра пройдет в субботу, 21 мая. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» встретится со «Спартаком». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.

Источник: https://fcdm.ru/news/v-slucae-pobedy-spoem-s-komandoi-solnce-monako-tanec-uze-gotov-zvezdy-zelaiut-udaci-dynamo
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
3
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать капусту
Вернется ли Хабиб Нурмагомедов в UFC? «Орел» принял вызов Фергюсона, а Махачев дал прогноз на бой Хабиб - Оливейра
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Лещенко: «Идеальный вариант — это если бы «Динамо» выиграло серебро и завоевало Кубок»
Зеленов: «С РФС обсуждали финал Кубка России. Клип «Спартака» не обсуждали»
Паршивлюк считает, что ажиотаж вокруг билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России был ожидаем
СЕО БЕТСИТИ Нестеров: «Кубок России стал привлекательнее за два года»
Ребров: «Приятно, что мы будем определять цвет формы, «Лужники» всегда был спартаковским стадионом»
Гимн России в финале БЕТСИТИ Кубка страны исполнит один из народных артистов
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Джикия приехал на тренировку на «Волге»
Глебов высказался о возможном уходе из «Ростова» летом
Дзагоев в ЦСКА: от яркого таланта до замученного травмами игрока
Лещенко: «Идеальный вариант — это если бы «Динамо» выиграло серебро и завоевало Кубок»
Ринат Билялетдинов уверен, что «Рубин» избежит стыков в этом сезоне
Агент Языджи рассказал о переговорах между ЦСКА и «Лиллем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лещенко: «Идеальный вариант — это если бы «Динамо» выиграло серебро и завоевало Кубок»

Глебов высказался о возможном уходе из «Ростова» летом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости