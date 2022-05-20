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Лещенко: «Идеальный вариант — это если бы «Динамо» выиграло серебро и завоевало Кубок»

Лещенко считает, что идеальным вариантом для «Динамо» была победа в Кубке России и серебро в РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от матчей команды в 30-м туре Тинькофф РПЛ и в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Дело в том, что у «Динамо» эти дни самые горячие. Им нужно собраться, потому что очень давно команда не жила в таком режиме, что нужно играть два матча в конце месяца, еще и таких знаковых — за второе место и за Кубок России. «Динамо» давно уже не испытывало таких волнений. Особенно болельщики, которые ждут от «Динамо» прежде всего интересной и зажигательной игры. Ну, а как там сложится в спорте, понятно — побеждает сильнейший. Поэтому мы желаем ребятам выложиться до конца, собраться, быть мотивированными и делать все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков», — приводит слова Лещенко сайт «Динамо».

По мнению народного артиста, идеальным вариантом для команды была бы победа в Кубке и серебро в чемпионате России.

«Было бы лучше, если бы «Динамо» выиграло серебро и завоевало Кубок — это идеальный вариант», — отметил Лещенко.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

В финале БЕТСИТИ Кубка России команда Сандро Шварца встретится со «Спартаком». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.

Источник: https://fcdm.ru/news/v-slucae-pobedy-spoem-s-komandoi-solnce-monako-tanec-uze-gotov-zvezdy-zelaiut-udaci-dynamo
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
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