Лещенко считает, что идеальным вариантом для «Динамо» была победа в Кубке России и серебро в РПЛ

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от матчей команды в 30-м туре Тинькофф РПЛ и в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Дело в том, что у «Динамо» эти дни самые горячие. Им нужно собраться, потому что очень давно команда не жила в таком режиме, что нужно играть два матча в конце месяца, еще и таких знаковых — за второе место и за Кубок России. «Динамо» давно уже не испытывало таких волнений. Особенно болельщики, которые ждут от «Динамо» прежде всего интересной и зажигательной игры. Ну, а как там сложится в спорте, понятно — побеждает сильнейший. Поэтому мы желаем ребятам выложиться до конца, собраться, быть мотивированными и делать все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков», — приводит слова Лещенко сайт «Динамо».

По мнению народного артиста, идеальным вариантом для команды была бы победа в Кубке и серебро в чемпионате России.

«Было бы лучше, если бы «Динамо» выиграло серебро и завоевало Кубок — это идеальный вариант», — отметил Лещенко.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

В финале БЕТСИТИ Кубка России команда Сандро Шварца встретится со «Спартаком». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.