Лещенко: «Идеальный вариант — это если бы «Динамо» выиграло серебро и завоевало Кубок»
Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от матчей команды в 30-м туре Тинькофф РПЛ и в финале БЕТСИТИ Кубка России.
«Дело в том, что у «Динамо» эти дни самые горячие. Им нужно собраться, потому что очень давно команда не жила в таком режиме, что нужно играть два матча в конце месяца, еще и таких знаковых — за второе место и за Кубок России. «Динамо» давно уже не испытывало таких волнений. Особенно болельщики, которые ждут от «Динамо» прежде всего интересной и зажигательной игры. Ну, а как там сложится в спорте, понятно — побеждает сильнейший. Поэтому мы желаем ребятам выложиться до конца, собраться, быть мотивированными и делать все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков», — приводит слова Лещенко сайт «Динамо».
По мнению народного артиста, идеальным вариантом для команды была бы победа в Кубке и серебро в чемпионате России.
«Было бы лучше, если бы «Динамо» выиграло серебро и завоевало Кубок — это идеальный вариант», — отметил Лещенко.
Матч «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
В финале БЕТСИТИ Кубка России команда Сандро Шварца встретится со «Спартаком». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0