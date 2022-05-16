Лещенко, Чеботина и DJ Smash выступят на матче «Динамо» — «Сочи»

Пресс-служба «Динамо» сообщила, что болельщиков ждет шоу на последнем матче сезона РПЛ-2021/22 c «Сочи».

На мероприятии ожидается выступление трех звездных исполнителей. Это Лев Лещенко, Люся Чеботина и DJ Smash. Музыкальная программа завершится ярким шоу из различных спецэффектов.

Также пройдет награждение команды серебряными или бронзовыми медалями.

Матч 30-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи» пройдет в субботу, 21 мая, начало — в 17:00 мск. Московская команда занимает на данный момент второе место (53 очка), сочинцы находятся на третьей позиции с таким же количеством очков.