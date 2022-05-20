Глебов высказался о возможном уходе из «Ростова» летом

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

— Агент тебе сообщал о переговорах с «Зенитом»?

— Я ему сказал, что пока идет сезон, не хочу ничего читать и слушать об этом информацию. Закончим сезон и будем разговаривать, — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

— Получается, твой уход этим летом из «Ростова» возможен?

— Все возможно. Я никакие варианты исключать не буду. Все в этой жизни возможно: могу уйти летом из «Ростова» или останусь в команде. Это будет видно в летнее трансферное окно.

В апреле агент Глебова Павел Банатин сообщал об интересе к футболисту со стороны «Зенита», «Динамо» и ЦСКА.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник сыграл за «Ростов» 29 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.