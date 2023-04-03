Петржела: «Пиво сделает российский футбол менее скучным»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как относится к возможному возвращению пива на российские стадионы.

«Нет ничего плохого в том, чтобы продавать пиво на стадионах, этот напиток связан с футболом. Клубы заработают денег, болельщики будут рады. Пиво сделает российский футбол менее скучным. Наверное, иногда тяжело смотреть лигу, в которой есть один явный лидер и победитель известен еще до начала чемпионата. Не думаю, что это создаст много проблем, в современном мире на стадионах очень много представителей служб безопасности», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.