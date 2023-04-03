Конате рассказал, что в будущем может получить российский паспорт

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате высказался о возможном получении российского гражданства.

«Мой агент заявил, что я могу получить российский паспорт? Пока ничего конкретного нет. Этот вариант действительно возможен в будущем. Меня в России все устраивает. Тут, брат, очень хорошо. У меня нет никаких претензий к этой стране или чего-то плохого, все очень хорошо. Все топ!» — приводит «РБ Спорт» слова Конате.

Также он рассказал, насколько хорошо знает русский язык.

«Не очень хорошо, еще есть над чем работать. Учил без репетитора, сам, жена помогала. Я еще знаю французский, английский и свои — африканские», — добавил форвард.

Конате перешел в «Ахмат» из «Химок» в 2021 году. Всего за грозненский клуб он забил 17 голов в 48 матчах.

По итогам 21 тура «Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.