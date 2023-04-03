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Шикунов: «По игре «Спартак» лучше «Ростова», но ЦСКА тоже за серебро поборется»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов ответил на вопрос, кто займет второе место в РПЛ по итогам сезона.

«Спартаку» играть матч с «Ростовом», а «Ростову» потом с ЦСКА. У этих команд начинаются непростые игры. Там еще и армейцы могут достать «Ростов» и «Спартак. По игре, конечно, «Спартак» лучше. В весенней части они не могут забить. Есть моменты, но забить не могут. Столько не забивать — это какая-то внутренняя проблема», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

Также он ответил на вопрос, может ли ЦСКА вклиниться в борьбу за серебро.

«Да, армейцы поборются. В последнем туре будет матч «Ростов» — ЦСКА, где, может, и решится судьба второго места», — добавил специалист.

После 21 тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко. «Ростов» идет вторым, имея в активе 44 очка. «Спартак» занимает третью строчку (41 очко). ЦСКА расположился на 4-й строчке (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-po-igre-spartak-luchshe-rostova-no-za-serebro-mozhet-eshhe-poborot-sya-tsska/
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Торпедо – Факел
 - : -
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Ахмат – Урал
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Спартак – Динамо
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
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 - : -
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