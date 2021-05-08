Петржела отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Мхитаряну
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» интерес команды из Санкт-Петербурга к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну.
«Генрих — хороший футболист. Но у него возраст. Возможно, год-два покажет себя. Сложно сказать, сможет ли больше. Я бы такого взрослого игрока не стал покупать в команду. Почему? Нет особых перспектив для развития», — сказал Петржела «СЭ».
Ранее, 8 мая, портал Transfermarkt сообщил, что питерский «Зенит» среди потенциальных новичков рассматривает вариант приглашения хавбека 32-летнего Мхитаряна, который после прихода в команду с нового сезона Жозе Моуринью пока не определился со своим будущим в итальянском клубе.
(Артем Бухаев)
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