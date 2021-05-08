Беленов — о матче с «Зенитом»: «В глубине души надеялись на три очка»
Голкипер «Уфы» Александр Беленов отбил пенальти в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0).
«Если все секреты расскажу, то больше не поймаю. Хочу просто поблагодарить болельщиков за поддержку.
Ничья с чемпионом, который в прошлом туре забил шесть мячей, это, наверное, хорошо. Каждое очко в нашей ситуации важно. Хотя в глубине души надеялись на три очка.
Сейчас не до тульского «Арсенала». Надо отдохнуть и восстановить силы. У ребят травмы, проблемы. Мы не выносим это на публику. Но каждый бьется из последних сил», — заявил Беленов в эфире «Матч Премьер».
В турнирной таблице петербуржцы набрали 62 очка в 29 турах и занимают первое место, «Уфа» с 22 очками поднялась на 14-ю строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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