Голкипер «Уфы» Александр Беленов отбил пенальти в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Если все секреты расскажу, то больше не поймаю. Хочу просто поблагодарить болельщиков за поддержку.

Ничья с чемпионом, который в прошлом туре забил шесть мячей, это, наверное, хорошо. Каждое очко в нашей ситуации важно. Хотя в глубине души надеялись на три очка.

Сейчас не до тульского «Арсенала». Надо отдохнуть и восстановить силы. У ребят травмы, проблемы. Мы не выносим это на публику. Но каждый бьется из последних сил», — заявил Беленов в эфире «Матч Премьер».

?? Александр Беленов отражает пенальти в исполнении Сердара Азмуна в концовке первого тайма.#УфаЗенит #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/57Nur80vu4 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 8, 2021

В турнирной таблице петербуржцы набрали 62 очка в 29 турах и занимают первое место, «Уфа» с 22 очками поднялась на 14-ю строчку.