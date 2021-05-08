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Беленов — о матче с «Зенитом»: «В глубине души надеялись на три очка»

16:17
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Голкипер «Уфы» Александр Беленов отбил пенальти в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Если все секреты расскажу, то больше не поймаю. Хочу просто поблагодарить болельщиков за поддержку.

Ничья с чемпионом, который в прошлом туре забил шесть мячей, это, наверное, хорошо. Каждое очко в нашей ситуации важно. Хотя в глубине души надеялись на три очка.

Сейчас не до тульского «Арсенала». Надо отдохнуть и восстановить силы. У ребят травмы, проблемы. Мы не выносим это на публику. Но каждый бьется из последних сил», — заявил Беленов в эфире «Матч Премьер».

В турнирной таблице петербуржцы набрали 62 очка в 29 турах и занимают первое место, «Уфа» с 22 очками поднялась на 14-ю строчку.

Уфа — Зенит

 

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